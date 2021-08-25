İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü!

DHA

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.

DHA'nın haberine göre, çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.