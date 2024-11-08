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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu

        İstanbul'da, okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:54
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        İstanbul'da tatil yoğunluğu!
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        İstanbul'da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

        Haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

        Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

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