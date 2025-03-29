İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi! 29 Mart Cumartesi hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif yol güzergahları neresi?

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

KAPALI YOLLAR

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."