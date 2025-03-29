İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi! 29 Mart Cumartesi hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif yol güzergahları neresi?
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar sıralandı. Peki, 29 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif yol güzergahları nereler? İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi...
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İstanbul Valiliği İstanbul trafiğe kapalı yollar listesini açıkladı. Maltepe’de düzenlenecek olan miting sebebiyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah detayları duyuruldu. Peki İstanbul trafiğe kapalı yollar nereler? 29 Mart Cumartesi hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif yol güzergahları neresi?
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VALİLİK DUYURDU
İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
KAPALI YOLLAR
"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."
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ALTERNATİF GÜZERGAH
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.