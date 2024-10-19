20 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!

İstanbul Valiliği, megakentte, uluslararası bisiklet yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 Ekim Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

“Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" dolayısıyla 20 Ekim Pazar günü saat 06:00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı: