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İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları canı izle | 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. 50 bin sosyal konut kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin TOKİ kura çekimi İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 30 Kasım Çarşamba günü başladı. İşte 2+1 ve 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ve canlı izleme ekranı...

Giriş: 30.11.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında 50 bin konutun yapıldığı İstanbul'da TOKİ kura çekimi başladı. 30 Kasım 2022'de İstanbul Tuzla'da başlayan kura çekilişi kademeli olarak diğer ilçelerde devam edecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı...

  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BUGÜN BAŞLIYOR!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

  • İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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