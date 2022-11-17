İstanbul Tiyatro Festivali, İtalyan sinemasının efsane yönetmeni Pier Paolo Pasolini’nin doğumunun 100. yılını, 21-22 Kasım tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda, dâhi yönetmenin benzersiz dünyasını dansla yorumlayan 'Pasolini: Gizli Yangınlar' oyunu ile kutluyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali heyecanla beklenen oyunları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Festival bu hafta yurtdışından çok özel bir performansa ev sahipliği yapıyor. İtalyan sinemasının efsane yönetmeni Pier Paolo Pasolini’nin doğumunun 100. Yılı festivalde, dâhi yönetmenin benzersiz dünyasını dansla yorumlayan Pasolini: Gizli Yangınlar ile kutlanıyor. Usta koreograf Monica Casadei’nin koreografisiyle Pasolini: Gizli Yangınlar, dünya prömiyerinden hemen sonra 21 ve 22 Kasım saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda İstanbullu izleyicilerle buluşuyor.

Pasolini: Gizli Yangınlar

ENKA Vakfı’nın gösteri sponsoru olarak desteklediği; Pasolini’nin sinema dilinin temel taşlarından olan kadın-anne rolünden özgürlük kavramına, şiirden sanatsal bir ortaklık kurduğu Bach'ın müziğine kadar geniş bir yelpazeyi kucaklayan gösteri, izleyenleri yönetmenin dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. İtalyan Artemis Danza topluluğunun dansla bedeni ve ruhu birleştireceği Pasolini: Gizli Yangınlar, İş Sanat ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin desteğiyle sahnelenecek.

FESTİVALDE HAFTANIN OYUNLARI

Richard

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Richard ile ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk oluyor. İngiltere’de küçük bir tiyatro topluluğu III. Richard oyununun provalarını yaparken polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınmasıyla başlayan oyunda, var olan düzene, sanatın mevcut kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan bu adam, önce III. Richard rolünü, ardından yönetmen koltuğunu ele geçiriyor ve her şeyi yıkarak sahneye alışılagelmemiş bir prodüksiyon koyuyor. Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay’ın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olduğu oyunun 17 Kasım Perşembe saat 20.00’de gerçekleşecek prömiyerine festivalin yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM ev sahipliği yapacak.

Yaşam

İspanyol kukla ustası Javier Aranda, el kuklasının sınırlarını zorlayarak ona yepyeni boyutlar kattığı bol ödüllü gösterisi Yaşam’da sadece iki eli ve bir dikiş sepetiyle içten, duygu dolu ve eğlenceli bir dünya kuruyor. İnsanı insan yapan anların yalın bir dille, kuklalar aracılığıyla anlatıldığı ve izleyiciler kâh kahkahalara kâh gözyaşlarına boğan bu gösteri, Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla, 19 Kasım Cumartesi saat 15.00 ve 20.00’de Alan Kadıköy’de izlenebilecek.

Yaşasın Demokrasi

Eskişehir Şehir Tiyatroları, Ali Eyidoğan’ın Türkiye tiyatrosunun devlerinden Haldun Taner’in oyunlarından, hikâyelerinden ve gazete yazılarından derleyip sahneye uyarladığı Yaşasın Demokrasi ile festivale konuk oluyor. Seyircilerin bir milletin yapısına ve demokrasisinin aksayan taraflarına tanık olacağı oyun, 20 Kasım Pazar saat 18.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Bir Tatlı Kaşığı Çamur

Festivalin, Odeabank sponsorluğunda gerçekleşen “Bu İşte Bir Kadın Var” teması kapsamında sahnelenecek Bir Tatlı Kaşığı Çamur, tek bir kadının ağzından dökülüyor gibi görünse de aslında bütün kadınların ortak hikâyesi… Oyunun dünyası bu ortak paydadan beslenerek hayat buluyor ve oyuncular seyirciyle aralarında hiçbir engelin olmadığı boş bir alanda, farklı performans tekniklerini kullanarak dinamik ve alternatif bir dil yaratıyor. Elif Candan’ın toplumsal cinsiyet üzerine yürüttüğü akademik araştırmalar sonucunda kaleme aldığı ve Pınar Akkuzu’nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, 22 Kasım Salı saat 20.00’de Alan Kadıköy’de sahnelenecek