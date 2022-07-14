İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle bugün İStanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

14 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI