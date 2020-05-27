İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi - İSTANBUL

AA

Kentte sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına kısmen uydukları ve maske taktıkları gözlendi.Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.Bazı durak ve iskelelerde maskesi olmayan vatandaşlara görevli ekipler tarafından maske verildi.Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alışverişe çıkanların sayısı da arttı.Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar da 11.00'den itibaren maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek dışarıda vakit geçirmeye başladı.Tarihi yarımada ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Beyoğlu'nun bazı noktalarında diğer günlere nazaran insanların dışarı çıktıkları ve az da olsa yoğunluk oluşturdukları görüldü.Üsküdar'da sabah saatlerinde sahil kesiminde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 35'e kadar ulaştı.