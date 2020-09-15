Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, alt yapısı ve üst yapısı tamamen yenilenen Abdi İpekçi Caddesi yeni çehresine kavuştu.

Cadde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Abdi İpekçi Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, Mimar Deniz Aslan, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Özgür Masur, Birleşik Krallık Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın ve diğer kıymetli konukların katılımlarıyla pandemi kurallarına uygun bir açılış düzenlendi.

SIRADA RUMELİ VE HALASKÂRGAZİ CADDELERİ VAR

Açılışta konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, hayata geçirilen projenin ardından 600 metre uzunluğundaki Abdi İpekçi Caddesi’nin İstanbul’a yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Pandemi sonrası açık alanda sosyalleşmenin öne çıkacağı bu dönemde, Abdi İpekçi Caddesi’ni gözde noktalardan biri olduğunu vurgulayan Keskin, bu konuda şunları söyledi:

“Caddedeki komşularımızla, paydaşlarımızla görüştük ve ortak bir yenileme karar aldık. Bu çalışma ile Abdi İpekçi Caddesi, var olan değerine değer kattı. Moda ve markanın merkezi iken bu çalışmanın ardından açıkhava etkinliklerinin de merkezi olmasını hedefliyoruz. Şişlili komşularımız kadar, tüm İstanbulluların, Türkiye’nin moda, tasarım, gösteri ve gözde buluşma noktası olarak canlı ve renkli hayatına devam edecek. Pandeminin seyrini takip ederek güvenilir ve sağlıklı günlere kavuştuğumuzda Abdi İpekçi Meydanı’nı kültür sanat etkinliklerine açacağız. Şişli’de Abdi İpekçi Caddesi’nden sonra Rumeli ve Halaskargazi Caddesi’nde de yenileme ve düzenleme çalışmalarına başlayacağız. Tüm çalışmaların ertesinde, sağlıklı günlerde komşularımızla Şişlili olmanın keyfini yenilenmiş caddelerimizde birlikte yaşayacağız”

KÜLTÜR SANAT VE MODANIN DA ADRESİ OLACAK

Abdi İpekçi Caddesi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Uluslararası kültür-sanat etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olacağı ifade edilen cadde, tasarım, moda ve kültürün harmanlanacağı bir merkez olarak ülke ekonomisine de katkı sunacak.

ABDİ İPEKÇİ'DE HER ŞEY SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Su, elektrik ve doğalgaz altyapısının yenilenmesini de içeren projede; Abdi İpekçi Caddesi’nin kaldırımları, taşıt yolu, elektrik direkleri ve peyzajı sil baştan yapıldı.