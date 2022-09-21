Sırp organize suç örgütü liderini öldürenler yakalandı

Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan’da “Skaljari" isimli organize suç örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, geçtiğimiz 10 Eylül'de İstanbul Şişli’de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN OPERASYON

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu çalışma sonrası saldırıyı, Kavac isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje ZİVKOVİC isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul emniyet birimlerinin 16 Eylül'de yaytığı operasyonda Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi.

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