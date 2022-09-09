Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürüldü

DHA

Olay, dün gece Şişli'de meydana geldi. Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



