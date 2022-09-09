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Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç'e silahlı saldırı... İstanbul'da kurşunların hedefi olan Vukotic'in saldırı esnasında yanında sevgilisi ve çocuklarının olduğu belirtildi

09.09.2022 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü
Sırp suç örgütü lideri Şişli'de öldürüldü
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DHA

Olay, dün gece Şişli'de meydana geldi. Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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