01 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul seçim sonuçları için bugün açılamalar peş peşe geldi. Dün gerçekleştirilen 2019 yerel seçimlerinde İstanbul sonuçlarında Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark bugün önce YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklama, ardından da AA'nın sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını verilerin yansıtmasıyla netlik kazandı. Dün Binali Yıldırım çok küçük bir oy farkı ile önde görünürken bugün gelen son verilerde Ekrem İmamoğlu yine çok küçük bir farkla önde görünüyor. Kesin sonuçlar ise YSK'nın itiraz başvurularına sonuca bağladıktan sonra YSK tarafından yapılacak. AK Parti hem İstanbul'da hem de Ankara'da bazı sandıklara itirazda bulunacağını açıklamıştı. İstanbul seçim sonuçları 2019 haberimizde...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019 - İSTANBUL'U HANGİ PARTİ KAZANDI?
Anadolu Ajansı'nın (AA) sandıkların yüzde 100 açıldığını belirttiği verilerine göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79 ile 4.169.987 oy alırken, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 48,51 ile 4.146.042 oy aldı. İki adayın aralarındaki oy farkı 23 bin civarında. Bu durumda İstanbul'da CHP önde. Ancak kesin sonuçları, YSK'ya yapılacak itirazların ardından YSK tarafından açıklanacak.
SEÇİMLERE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?
Bugün itibariyle itiraz süreci başlamış durumda. Herhangi bir siyasi parti yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına ilgili sandıklarla ilgili itirazlarını bildirecek. İlçe seçim kurulları Çarşamba ve Perşembe günleri bu itirazı değerlendirecek ve kararını verecek.
Siyasi partiler, İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara da Cuma gününe kadar itiraz edebilecek. Bu itirazları bu kez İl Seçim Kurulu iki gün boyunca değerlendirecek ve bir karara bağlayacak.
Daha sonra ise üç gün süreyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapılabilecek. YSK, üç günlük değerlendirme sürecinde kesin kararını açıklayacak.
YSK 11-12 Nisan'da kararını açıkladıktan sonra belediye başkanları kesinleşecek.
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