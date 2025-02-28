İstanbul sahur saati ve iftar vakti: İstanbul İmsakiye 2025 ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?
İstanbul sahur saati ve iftar vakti 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan bu mübarek ay, dua ve ibadetler ile geçirilecek. Milyonlarca Müslüman oruçlarına niyetlenmek için 1 Mart günü sabaha karşı sahura kalkacak ve aynı günün akşamında ilk iftarlarını yapacaklar. Diyanet'in yayımladığı Ramazan İmsakiyesi ile ile iftar vakti ve sahur, imsak vakitleri bilgisine haberturk.com'dan ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul sahur vakti ve iftar saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2025…
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İstanbul sahur vakti ve iftar saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için büyük manevi anlam taşıyan, paylaşma ve sabır ayı olan Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Huzur, rahmet ve bereket ayı, bu yıl da dua ve ibadetlerle geçirilecek. Bu noktada oruç tutacak olan megakentliler, iftar vakti ve sahur, imsak saatleri hakkında araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiye 2025 ile İstanbul sahur saat kaçta sorusu cevap buldu. Peki, İstanbul iftar vakti ve sahur saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2025 ile ilk sahur ve iftar vakitleri…
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İSTANBUL’DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İstanbul İftar Vakti: 19:01
İstanbul Teravih Namazı Vakti: 20:20
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İstanbul İftar Vakti: 19:03
İstanbul Teravih Namazı Vakti: 20:22
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
İstanbul İftar Vakti: 19:04
İstanbul Teravih Namazı Vakti: 20:23
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.
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RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI
Oruca Nasıl Niyet Edilir:
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
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Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
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