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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul planlı su kesintileri: 24 Ekim 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul planlı su kesintileri: 24 Ekim İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında zaman zaman planlı çalışmalar sebebiyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 24 Ekim 2024 Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 01:41 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:41
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          İstanbul su kesintileri sorgulama ekranı... İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Ekim 2024 Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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