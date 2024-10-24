İstanbul su kesintileri sorgulama ekranı... İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Ekim 2024 Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular...