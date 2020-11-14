Lewis Hamilton: O kadar çok sıralama turuna katıldım ki artık hatırlamıyorum. Bu az zevk verenlerden biriydi. Pist keyifli ama bir türlü yol tutuş yakalayamadık, virajlar zordu. Bizim için sınavdı. Yarın pistte kalmaya çalışacağım, pist üstünde kalmaya çalışacağım.