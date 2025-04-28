İstanbul Opera ve Bale Festivali AKM'de başlıyor

Türkiye’nin en donanımlı ve sahne teknolojilerine sahip Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’yle dünya çapında prodüksiyonlara ev sahipliği yapacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, AKM'de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek görkemli “Gala Konser”i ile kapılarını sanatseverlere açacak. Festivalin açılış konserinde, ünlü Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, dünya çapında ün kazanmış konuk solistlerle aynı sahneyi paylaşacak. Güney Kore’den bariton Sung-Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong, gecede izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

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GALA KONSERİ

Gala Konser’de ayrıca Devlet Opera ve Balesi’nin değerli solist sanatçıları Asude Karayavuz, Perihan Nayır Artan, Nazlı Deniz Süren, Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan sahne alacak. Konser programı, Verdi, Donizetti, Rossini, Bellini, Mascagni ve Puccini gibi opera tarihinin büyük bestecilerinden seçilen eserlerin en etkileyici aryaları, düetleri ve orkestral bölümlerinden oluşuyor.Gala Konser-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 10 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

“GİLGAMEŞ” OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, festival kapsamında Ahmed Adnan Saygun’un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Antik Mezopotamya mitolojisinin ölümsüz kahramanı Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen eser; ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları operanın güçlü diliyle seyirciyle buluşturuyor. Bestesi ve librettosu Ahmed Adnan Saygun’a ait olan eser, ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği yapıtın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor.Gilgameş, binlerce yıllık bir destanın sahnede yeniden hayat bulduğu, tarihsel ve sanatsal açıdan özel bir opera deneyimi sunuyor.Gilgameş-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 17 Mayıs ve 20 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. “YETENEK HER YERDE GENÇ YETENEK TARAMASI” AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek “Bütün Umudum Gençliktedir” konseri; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yetenekleri sahneye taşıyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına ve sanatlarını geliştirmelerine olanak sağlayan projelerinden biri olan ve 2024 yılı Aralık ayında Şırnak’ta başlatılarak ülkemizin birçok şehrinde “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması”na katılan gençleri seyirci ile buluşturacak.

Solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, Keman Duru Önhon, Viyolonsel İdil Bursa, Bağlama Efecan Hasar, Piyano Nehir Akkaş, Fikret Uçar ve İbrahim Yazıcı sahnede olacak.Bütün Umudum Gençliktedir, İstanbul Devlet Opera ve Balesi-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 19 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. SULTANS OF THE OPERA Timur, Sultan Bayezid, Sufi Derviş ve Moğol karakterleriyle sahnelenen eserde Türkiye, İtalya ve Moğolistan’dan katılan seçkin solistler yer alacak. Doğu ve Batı barok müziğinin buluştuğu gecede, rebabdan teorbaya, kanundan neye uzanan geleneksel ve klasik enstrümanlarla farklı kültürlerin sesleri sahnede yankılanacak.Sultans Of The Opera- İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu&Pera Ensemble-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 22 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. ELEKTRA Uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip Sofya Opera ve Balesi, Richard Strauss’un sarsıcı başyapıtı “Elektra” ile İstanbul’a geliyor. Yunan mitolojisinin güçlü trajedisini sahneye taşıyan eser, usta rejisör Plamen Kartaloff imzasıyla sahneleniyor.

Hofmannsthal’ın librettoya döktüğü bu unutulmaz hikâyede Elektra’nın intikam arzusu, müzikle birleşerek izleyiciyi derinden sarsacak. Orkestra şefliğini Evan-Alexis Christ’in üstlendiği prodüksiyon, etkileyici sesler ve görkemli sahneleme ile sahnede hayat buluyor. Elektra; Mitolojinin karanlık yüzüyle, müziğin en güçlü anlatımını buluşturuyor.Elektra-Sofya Opera ve Balesi-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 29 Mayıs Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. DELİRİYUM DÜNYA PRÖMİYERİ 29 Mayıs’ta sahnelenecek olan “Deliriyum”, izleyiciyi çağdaş insanın zihinsel derinliklerine sürükleyen cesur ve sarsıcı bir dans anlatısı ile Dünya Prömiyerini yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından sahneye taşınan bu özgün yapıt, koreograf Canberk Yıldız’ın imzasını taşıyor. Yıldız, modern toplumun görünmez akıl sağlığı krizini, bir akıl hastanesi metaforu üzerinden ele alıyor. Eser, çağdaş tıpta deliliği tanımlamak için kullanılan ve bilinç bulanıklığından şizofreniye uzanan geniş bir süreci kapsayan “Deliriyum” kavramından esinleniyor.

Yıldız, anskiyete, bağımlılık, yeme bozuklukları gibi günümüzde giderek daha fazla normalleşen ama toplumsal yapıda derin yaralar açan ruhsal durumları sahneye taşıyor. Eser, bu sorunları bireylerin bedensel ve duygusal dönüşümleri üzerinden anlatırken, dansı bir araştırma alanı olarak kullanıyor. Koreograf Canberk Yıldız, modern dansın sınırlarını zorlayarak “düşünen insan” Homo Sapiens’in, toplumsal ve psikolojik baskılar altında başka bir insan biçimine evrilmesini dansın diliyle sorguluyor.Deliriyum Dünya Prömiyeri-İstanbul Devlet Opera ve Balesi&MDT İstanbul-16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 30 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. ANNA KARENİNA Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un ölümsüz eseri Anna Karenina, Boris Eifman’ın çarpıcı koreografisi ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin müziğiyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirci karşısına çıkıyor.19. yüzyıl Rus aristokrasisinin iç yüzünü ve bireyin ruhsal çatışmalarını büyük bir derinlikle işleyen bu unutulmaz hikâye, St. Petersburg Eifman Balesi tarafından dansın güçlü diliyle yeniden hayat buluyor. Sadakat, tutku, yasak aşk ve kıskançlık arasında sıkışıp kalan Anna’nın trajik öyküsü, sahnede hem görsel hem duygusal bir fırtına yaratıyor.

Boris Eifman’ın yenilikçi koreografi anlayışıyla klasik ve çağdaş baleyi bir araya getiren bu prodüksiyon, yalnızca Rus edebiyatının değil, sahne sanatlarının da en etkileyici aşk anlatılarından birine dönüşüyor.Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek bu büyüleyici eser, hem Tolstoy’un derin psikolojik anlatısını hem de Tchaikovsky’nin duygusal yoğunluğunu bale sanatıyla bütünleştiriyor.Anna Karenina-St.Petersburg Eifman Balesi-16.Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 31 Mayıs ve 1 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. RUS HAMLET T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2 - 3 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek “Rus Hamlet” balesi ile sona erecek. Festivalin kapanışında sahne alacak olan St. Petersburg Eifman Balesi, dünyaca ünlü Rus koreograf Boris Eifman’ın imzasını taşıyan bu özel yapıtla İstanbul seyircisiyle buluşacak. “Rus Hamlet”, Rus tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olan Prens I. Pavel’in yaşamından ilhamla oluşturuldu. William Shakespeare’in efsanevi karakteri Hamlet ile I. Pavel arasındaki çarpıcı benzerlikten hareketle kurgulanan eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler’in müzikleri eşliğinde sahneye taşınıyor. Güçlü anlatımı ve çarpıcı koreografisiyle öne çıkan eser, izleyiciye psikolojik derinliği yüksek bir sahne deneyimi sunuyor.

Bugüne kadar ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi pek çok ülkede büyük başarılarla sahnelenen “Rus Hamlet”, uluslararası sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.Rus Hamlet-16.Uluslararası İstanbul Opera Ve Bale Festivali; 2-3 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.