İstanbul Modern’de 'Müzeler Konuşuyor'

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İstanbul Modern’in 2012 yılında bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi İtalya ile devam ediyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle buluşturan “Müzeler Konuşuyor” serisinin İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk konuğu ise İtalya oluyor.

İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kütür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya” programı kapsamında İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşacak olan Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nin direktörü Lorenzo Giusti, GAMeC ve aynı zamanda küratörlüğünü de yaptığı 9. Gherdëina Bienali hakkında bilgiler aktaracak.

Lorenzo Giusti

GAMeC dışında Kunsthaus Baselland, Venedik Bienali, Palazzo Grassi ile Punta della Dogana, Milano Trienali ve Palazzo Strozzi gibi uluslararası çağdaş sanat kurumları ve etkinliklerinde de görev alan Giusti, konuşmasının başlığını GAMeC’in “sürdürülebilirlik” ve “topluluk” kavramlarına odaklanan “Bir Dağ Gibi Düşünmek” isimli iki yıllık projesinden ödünç aldı.

Ücretsiz ve Türkçe simultane çeviriyle gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bir Dağ Gibi Düşünmek

Konuşmacı: GAMeC – Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü, Lorenzo Giusti

Tarih: 1 Mart 2024, Cuma

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Modern Oditoryum