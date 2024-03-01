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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern’de 'Müzeler Konuşuyor'

        İstanbul Modern’de 'Müzeler Konuşuyor'

        İstanbul Modern'in "Müzeler Konuşuyor" söyleşi serisinin üçüncü konuğu, GAMeC olarak da tanınan Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nin direktörü Lorenzo Giusti olacak. "Bir Dağ Gibi Düşünmek" başlıklı sunumuyla Giusti, 1 Mart Cuma akşamı İstanbul Modern'de sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:00
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        İstanbul Modern'de 'Müzeler Konuşuyor'
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        İstanbul Modern’in 2012 yılında bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi İtalya ile devam ediyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle buluşturan “Müzeler Konuşuyor” serisinin İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk konuğu ise İtalya oluyor.

        İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kütür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya” programı kapsamında İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşacak olan Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nin direktörü Lorenzo Giusti, GAMeC ve aynı zamanda küratörlüğünü de yaptığı 9. Gherdëina Bienali hakkında bilgiler aktaracak.

        Lorenzo Giusti
        Lorenzo Giusti

        GAMeC dışında Kunsthaus Baselland, Venedik Bienali, Palazzo Grassi ile Punta della Dogana, Milano Trienali ve Palazzo Strozzi gibi uluslararası çağdaş sanat kurumları ve etkinliklerinde de görev alan Giusti, konuşmasının başlığını GAMeC’in “sürdürülebilirlik” ve “topluluk” kavramlarına odaklanan “Bir Dağ Gibi Düşünmek” isimli iki yıllık projesinden ödünç aldı.

        Ücretsiz ve Türkçe simultane çeviriyle gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        Bir Dağ Gibi Düşünmek

        Konuşmacı: GAMeC – Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü, Lorenzo Giusti

        Tarih: 1 Mart 2024, Cuma

        Saat: 19.00

        Yer: İstanbul Modern Oditoryum

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        #İstanbul Modern
        #Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi
        #Lorenzo Giusti
        #müze
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