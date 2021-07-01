22 bin izleyiciye ulaştı

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla 2021 sezonunda 6 sinema programında yer alan toplam 60 filmi çevrim içi ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu. Çevrim içi film ve belgesel gösterimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle söyleşiler başlıkları altında geliştirilen içeriklerle 22 bin sinemaseverle buluştu.
İstanbul Modern Sinema, 2021'de yepyeni kısa filmlerden oluşan Gelecek Kısa başlıklı programla başladı. Biz de Varız! programının devamı niteliğinde, geçen sene Türkiye'de üretilmiş 19 kısa filmden oluşan programda film gösterimlerinin yanı sıra 20 yönetmen de izleyiciyle buluştu.
İstanbul Modern Sinema 93'üncü kez dağıtılan Akademi Ödülleri yaklaşırken, 'En İyi Uluslararası Film' kategorisindeki yapımlardan 10 filmlik bir seçki hazırladı. Türkiye'de ilk kez çevrim içi ve ücretsiz olarak İstanbul Modern Sinema'da gösterilen 'Körkütük', 'En İyi Uluslararası Film' ödülünün de sahibi oldu.
16 yıla 45 film sığdıran Alman yönetmen Rainer Werner Fassbinder'den bir seçki İstanbul Modern Sinema'nın mart ayı programında yer aldı. 5 filmlik programda seçkide Oskar Roehler'in, Fassbinder'in hayatını takip ettiği biyografik filmi 'Yaramaz Çocuk' da vardı.
İstanbul Modern Sinema, Selma Gürbüz'ün 'Dünya Diye Bir Yer' sergisindeki kadınlarından esinlenerek Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmlerinden bir seçkiyi nisan ayında izleyiciyle buluşturdu.
2020'de festivallerde adından söz ettiren, ödüller alan, kimi ilk kez izleyiciyle bulaşan filmlerden bir seçki 'Bahar Nöbeti' programında sunuldu. Programda yer alan 'Gagarine' Türkiye'de ilk kez gösterildi.
İstanbul Modern Sinema'nın haziran ayında izleyiciyle buluşan sezonun son programı İlham Perileri'nde yine Türkiye'de ilk kez gösterilen filmler arasında "Benim Rembrandt'ım" ve 'Jean-Michel Basquiat'nın Gençliğinin Son Yılları: İşte Bu!' yer aldı. İstanbul Modern'in YouTube kanalında müzenin film küratörü Müge Turan ve sinema yazarı Engin Ertan'ın, Undine filminin yönetmeni Christian Petzold ile yaptığı özel röportaj da yayınlanıyor.
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