Ankaragücü - Fenerbahçe yazar yorumları

"FENERBAHÇE S.O.S VERİYOR"

Ömer Üründül: İsmail Kartal'ın yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ne düşünüyor, ne planlıyor futbol mantığıyla bağdaşmıyor. Bir defa bir takımın son haftalardaki ideal dörtlü defans bloğunun hepsinin birden değişmesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Üstelik de ters ayaklı Osayi, hiç başarılı olamayacağı sol bekte... F.Bahçe hem Konferans Ligi hem de Süper Lig için çok ciddi bir S.O.S veriyor. Yıldız oyunculardan Tadic, Dzeko, Szymanski, Krunic ve Cengiz üst düzey fiziki düşüş yaşıyorlar. Fred sakatlıktan döndüğü zaman o da aynı sorunu yaşayacak. (Sabah)