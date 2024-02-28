Alain Delon'un evinde 72 silah ele geçirildi

88 yaşındaki Alain Delon, Fransız sinemasının altın çağının yıldızıydı ve aralarında 'Samuray' ile 'Borsalino'nun da yer aldığı birçok filmde sert karakterleri canlandırdı.

Yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Alain Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.