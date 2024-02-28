İstanbul Sancaktepe'de Muhammet Efe Karib’in ölümüyle sonuçlanan kavgada adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre olay, 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

Kavga sırasında başına darbe alan Muhammet Efe Karib yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre aralarında laf atma sebebiyle tartışma çıkan 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E. arasında sınıfta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karib, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.