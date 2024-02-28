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        Haberler Gündem İstanbul'da lisede korkunç cinayet! Muhammet Efe Karib adlı öğrenci yaşamını yitirdi - Son dakika haberler

        İstanbul'da lisede cinayet! 15 yaşındaki öğrenci başına darbe aldı

        İstanbul Sancaktepe'de iki lise öğrencisi arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda başına darbe alan 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib adlı öğrenci yaşamını yitirirken, 14 yaşındaki E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:27
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        İstanbul'da lisede cinayet!
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        İstanbul Sancaktepe'de Muhammet Efe Karib’in ölümüyle sonuçlanan kavgada adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DHA'da yer alan habere göre olay, 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

        BAŞINA DARBE ALDI

        İddiaya göre aralarında laf atma sebebiyle tartışma çıkan 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E. arasında sınıfta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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        Kavga sırasında başına darbe alan Muhammet Efe Karib yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karib, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TUTUKLANDI

        Olayın ardından gözaltına alınan E.E. (14) emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen E.E. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #son dakika
        #Muhammet Efe Karib
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