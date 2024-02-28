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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirvenin sahibi oldu

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirvenin sahibi oldu

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirveye yerleşti. Sürükleyici hikâyesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizi, tüm kategorilerde birinci olarak salı günleri izleyicilerin değişmeyen adresi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:59
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        Zirvenin sahibi oldu
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        SHOW TV'de salı günleri; 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' rüzgârı esiyor. Sürükleyici hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin üçüncü bölümü; ABC1 20+’da 12.05 oranı 26.84 izlenme payı, AB grubunda 11.82 izlenme oranı 28.54 izlenme payı, Total’de ise 9.65 izlenme oranı 22.37 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu.

        Sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizi, #Bahar etiketi ile dünya gündeminde 3 saat 20 dakika, Türkiye gündeminde ise yaklaşık 11 saat TT listesinde kaldı. Başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran, renkli ve eğlenceli anlarıyla ekranlara baharı getiren dizinin sahneleri, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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        Oyunculuğuyla övgü dolu yorumlar alan Demet Evgar tam 6 saat 30 dakika TT listesinde yer alarak Salı gününe damgasını vurdu. Ayrıca dün akşam ekranlara gelen sahneleriyle çok konuşulan Timur karakteri ise 6 saat 35 dakika X’in TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar’ın hastaneye kabul alması Timur için şok etkisi yarattı. Bahar’ın soyadını değiştirip asistanlığa başladığını duyan Nevra çılgına dönerken, Bahar ise; “Ben artık o kapıda bekleyen ürkek kız değilim, Nevra Hanım!” sözleriyle değişiminin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Konforlu hayatını sürdürmek için Bahar’a ihtiyacı olduğunu anlayan Nevra, bir süre Bahar’ın istediklerini yapmaya karar verdi ve Timur’u da Bahar’ın gönlünü alması için ikna etti.

        Aynı hastanede çalışmaya başlayan Bahar, Timur ve Aziz Uras aile ilişkilerini gizlemeye karar verdiler. Asistanlığının ilk gününde Bahar, Rengin’le karşı karşıya geldi ve geçmişin tozlu sayfaları yeniden açıldı. Diğer asistanlarla arasında jenerasyon farkı olan Bahar, ilk iş gününde zorlu ama bir o kadar da komik anlar yaşadı. Bahar’ın vazgeçmeyeceğini anlayan Timur, Bahar’ı yıldırmak için Umay’ın doğum gününde ona nöbet yazdı ve anne-kız arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. Bahar’ı hastanede destekleyen ve ona en çok yardım eden kişi yine Evren oldu.

        “Pot kırarsanız rezil oluruz”

        Hastanede asistan, evde anne olmanın ikili yaşantısına alışmaya çalışan Bahar, Nevra’nın suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Hocalar ve asistanların birlikte eğlenmek için çıktığı gece, Bahar şarkısı ve performansıyla ortama neşe getirirdi. Umay’ın başına gelen kötü bir kaza sonucunda arkadaşı Parla, yardım istemek için annesini aradı ve Parla’nın, Rengin’in kızı olduğu gerçeği ortaya çıktı.

        İşte 'Bahar’ın muhteşem performansı;

        Bölümün merak uyandıran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle 5 Mart Salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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