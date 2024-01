REKLAM advertisement1

Ocak ayı içinde dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği "2024’ün Harika Eserleri” listesine giren İstanbul Modern, şimdi de National Geographic’in “Dünyanın En İyileri” (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

National Geographic’in dünyaca tanınan editörleri tarafından oluşturulan listede İstanbul Modern, “En İyi 20 Kültürel Mekân”dan biri seçildi ve “seyahat etmeye değer” bulundu.

Aralarında Washington’daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler’deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan’daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı’nın da bulunduğu “En İyi 20 Kültürel Mekân”dan biri olan İstanbul Modern’in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra, Fahrelnissa Zeid’in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsediliyor.