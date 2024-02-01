Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern National Geographic’in 'Dünyanın En İyileri' listesinde

        İstanbul Modern 'Dünyanın En İyileri' arasında

        İstanbul Modern, şimdi de National Geographic'in "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern 'Dünyanın En İyileri'nden
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ocak ayı içinde dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği "2024’ün Harika Eserleri” listesine giren İstanbul Modern, şimdi de National Geographic’in “Dünyanın En İyileri” (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

        National Geographic’in dünyaca tanınan editörleri tarafından oluşturulan listede İstanbul Modern, “En İyi 20 Kültürel Mekân”dan biri seçildi ve “seyahat etmeye değer” bulundu.

        Aralarında Washington’daki Folger Shakespeare Kütüphanesi, Karayipler’deki Molinere Sualtı Heykel Parkı, Moğolistan’daki Cengiz Han Müzesi ve Londra Battersea Parkı’nın da bulunduğu “En İyi 20 Kültürel Mekân”dan biri olan İstanbul Modern’in yeni müze binası ve seyir terasının yanı sıra, Fahrelnissa Zeid’in soyut tablolarından, şık restoranından ve sergilediği video yapıtlardan övgüyle bahsediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #National Geographic
        #dünyanın en iyileri
        #müze
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Habertürk Anasayfa