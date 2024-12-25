İstanbul Klasik Orkestrası Zorlu PSM'de

Zorlu PSM’de 2025 yılının ilk günlerinde unutulmayacak bir akşam sanatseverleri bekliyor. İstanbul Klasik ile Yeni Yıl konserinde Tchaikovsky’den Rodriguez’e dinleyiciler, klasik müziğin büyük ustalarının eserlerini dinlerken, Star Wars ve Titanic gibi modern sinemanın hafızalara kazınan müziklerini de İstanbul Klasik’in yenilikçi dokunuşuyla deneyimleyecek.

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Şef Oleksandr Samoylenko’nun yönettiği İstanbul Klasik Orkestrası, İspanyol ezgilerinden, valslerin zarif tınılarına, modern film müziklerinden, tangonun tutkusuna kadar geniş bir yelpazede eserler seslendirecek. Programda yer alan her eser, anlattığı farklı hikayelerle dinleyicileri adeta müzikal evrende başka bir dünyaya taşıyacak.

Dinleyicilerin, sanatsal bir deneyim yaşayacağı bu özel konser 4 Ocak Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı. PROGRAM AKIŞI 1 - N. Rimskiy - Korsakov • Capriccio Espagnol Op.34 IV-V Böl. 2 - Aram Khachaturian • Waltz From “Masquerade” 3 - M. Glinka Spanish Overture No.1 • Capriccio Brilliante “Jota Aragonesa” Fragment

4 - P. Tchaikovsky Waltz From “Sleeping Beauty” 5 - Karl Jenkins • “Palladio” I Böl. “Alegretto” 6 - James Horner • "Titanic” 7 - Nino Rota • “La Passerella” 8 - Elmer Bernstein • “The Magnificent Seven” 9 - John Williams • “Star Wars” Main Theme 10 - Arr. Özcan Yılmaz • "Paso Doble" 11 - Jorge Caldera • “Pasional”

12 - Maruja Pacheco Huergo • “El Adios” 13 - Consuelo Velazguez • “Besame Mucho” 14 - Donato Racciatti • “Hasta Siempre Amor” 15 - Carlos Marcucci • “Mi Dolor” REKLAM 16 - A. Piazzolla • “Libertango” 17 - Gerardo Matos Rodriguez • “La Cumparasita” 18 - B. May • “Show Must Go On”