Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Kadıköy su kesintisi 2 Eylül 2025 Salı: Kadıköy'de hangi mahallede sular gitti, sular ne zaman gelecek, sular neden kesildi?

        İstanbul Kadıköy su kesintisi 2 Eylül 2025 Salı: Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

        İSKİ'nin duyurusuna göre Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 12 mahallede 15 saate kadar sürecek su kesintisi uygulanacak. Buna göre; su kesintisi 2 Eylül Salı bugün saat 21.00'den itibaren başlayacak. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Eylül 2025 su kesintisine dair ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 15:57 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlanan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2 Eylül 2025 Salı bugün Kadıköy’de bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ilçedeki 12 mahalle, 15 saate kadar su alamayacak. Peki, hangi bölgeler bu kesintiden etkilenecek? İşte 2 Eylül Salı günü Kadıköy’de uygulanacak su kesintisi programı…

        • 2

          KADIKÖY'DE 15 SAATE VARAN SU KESİNTİSİ!

          Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2025 Salı günü 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyecek.

        • 3

          2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

        • 4

          2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine bugün 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.

          Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise bugün saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa