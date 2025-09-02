İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlanan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2 Eylül 2025 Salı bugün Kadıköy’de bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ilçedeki 12 mahalle, 15 saate kadar su alamayacak. Peki, hangi bölgeler bu kesintiden etkilenecek? İşte 2 Eylül Salı günü Kadıköy’de uygulanacak su kesintisi programı…