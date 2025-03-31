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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 01:33 Güncelleme: 31.03.2025 - 01:33
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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        İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        5 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        #İstanbul-İzmir Otoyolu
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