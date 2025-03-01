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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul imsakiye 2025 takvimi yayınlandı | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2025 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

        İstanbul imsakiye 2025 takvimi yayınlandı | İstanbul iftar vakti saat kaçta?

        İstanbul İmsakiye 2025 Diyanet'in yayınladığı 29 günlük imsakiye takvimi ile birlikte belli oldu. Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müminler, İstanbul iftar vakti için geri sayıma başladı. Bugün ilk iftar açılacağı için İstanbul iftar vakti ve saati merak konusu oldu. Bilindiği üzere iftar saati ilden ile ve günden güne değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2025 ile iftar saati- vakti, teravih namazı ve imsak saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:15
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        • 1

          İstanbul iftar saati ve imsak vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Bakanlığı yayınladığı 29 günlük İstanbul İmsakiye 2025 takvimi ile İstanbul iftar saati ve iftar vakti yayınladı. Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak. Bilindiği üzere iftar vakti ve saati her gün değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati bu akşam saat kaçta? İşte İstanbul imsakiyesi

        • 2

          İSTANBUL İMSAKİYE 2025 YAYINLANDI! İŞTE İSTANBUL İFTAR SAATİ VE VAKTİ

          Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müminler, İstanbul iftar vakti için geri sayıma başladı. Oruç tutmak için gece sahura kalkan müslümanlar iftar saatinin günden güne ve ilden ile değişkenlik göstermesi nedeniyle, İstanbul iftar saati ve vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

          İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

          Bugün 1 Mart 2025, İstanbul iftar vakti saati 19:01 vaktinde okunacak.

        • 3

          İSTANBUL'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?

          Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
          1 01.03.2025 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20
          2 02.03.2025 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22
          3 03.03.2025 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
          4 04.03.2025 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
          5 05.03.2025 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25

          29 Günlük İstanbul İftar ve Sahur Vakitleri İçin Tıklayın

        • 4

          TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

          Teravih namazı yatsı namazının ardından eda edilecek. Teravih namazı Ramazan ayı boyunca devam edecek.

          İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

          "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

          İFTAR DUASI ANLAMI

          "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        • 5

          2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

          Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

          Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

          Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

          Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

          Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

          Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

          Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

          Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

          Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

          Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

          Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

          Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

          Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

          Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

          Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

          Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

          Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

          Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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