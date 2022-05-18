TIR işyerinin bahçesine uçtu

İstanbul'daki kaza saat 16.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi. Yokuş aşağı inerken kavşakta dönüş yapan tır, sürücü Yakup Vefai kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden İran uyruklu sürücü, yol kenarındaki korkulukları yaklaşık 10 metreden bir işyerinin bahçesine uçtu. Faciadan dönülen kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta ayakta tedavi edilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.