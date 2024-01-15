İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 11.6 milyar dolarlık ihracat

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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2023 yılında yaklaşık 11.6 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 1.1 oranında ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, geçtiğimiz yıl, 202 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5.2 oldu.

AB ÜLKELERİNE YAPILAN İHRACAT YÜZDE 13 ORANINDA ARTTI

İstanbul İhracatçı Birlikleri, geçtiğimiz yıl, değer bazında en fazla ihracatı 793 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Norveç ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Norveç’e gemi, yat ve hizmetleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2.4 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 oranında arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, aralık ayında ise, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, aralık ayında en fazla ihracatı Irak, Norveç ve Almanya’ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılında, 3.7 milyar dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 3.6 milyar dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 33.6 oranında artışla 1.9 milyar dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 1 milyar doların üzerinde; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 10.6 oranında artış ile 717 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 15.7 oranında artış ile 515.5 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 10.8 oranında artış ile 257.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

SEVEN: 2023 YILINDA YAKALADIĞIMIZ İHRACAT ARTIŞININ 2024 YILINDA DA DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, “İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2023 yılını artış ile tamamlayarak, iyi bir yıllık ihracat rakamına ulaştı. Rakamlarımızı detaylı incelersek, geçtiğimiz yıl, ülke gruplarında, en yüksek ihracatı, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 13 oranında artış ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdik. Diğer Avrupa ülkelerine ihracatımızda yüzde 27.7, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 12.5, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 16 oranında artış kaydettik. İhracat artışımızda, ihracatçılarımızın katma değeri yüksek, kaliteli ürünleri ile farklı bölge pazarlarında yer almalarının payı çok büyük. İstanbul İhracatçıları, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleri ile 2023 yılını yoğun bir şekilde geçirdi. Birliklerimiz, geçtiğimiz yıl, 10 farklı ülkede düzenlenen 13 fuarın Türkiye Milli Katılımını gerçekleştirdi. 2023 yılında, farklı sektörlere yönelik 8 ülkeye, 10 ticaret heyeti; farklı ülkeden gelen alıcı firmalarla ise 27 alım heyeti düzenledik. Eğitimlerimize ara vermeden devam ettik. Birliğimiz, 1800’den fazla katılımcı ile ücretsiz 18 farklı eğitim gerçekleştirdi. İİB; 2023 yılında da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 oranında üye firma sayısını artırarak, büyümeye devam etti. Yeni yılda, dünya ticaretinden daha fazla pay almayı, hedef pazarlarımıza yönelik ürünlerimizi tanıtıcı etkinlikler, organizasyonlar yapmayı planlamaktayız. 2023 yılında yakaladığımız ihracat artışının 2024 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bu yıl da, yeni ihracat rekorlarına imza atarak, Türkiye’nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz” dedi.