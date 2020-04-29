29 NİSAN 2020
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İstanbul iftar saati 2020! İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

İftar saati İstanbul için, Ramazan ayının 6. gününde araştırılıyor. Sahurda niyet edilerek tutulan oruçlar İstanbul'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. Akşam ezanı öncesinde iftar sofrası için hazırlıklar yapılıyor. Peki 26 Nisan 2020 İstanbul iftar saati kaçta?

29.04.2020 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul iftar

İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul iftar saati kaçta? soruları 2020 Ramazan ayının 6. orucunun tutan İstanbulluların gündeminde. İstanbullular gece saat 04.20'de sahur yaparak oruçlarına niyet ettiler. Şimdi akşam ezanının okunmasını yani iftar saatini bekliyorlar. Diyanet İşleri'nin paylaştığı İstanbul imsakiyesi ve İstanbul iftar vakti haberimizde.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

 

 

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? 29 NİSAN 2020

Saat 04.20'da sahur yaparak 2020 Ramazan ayının 6. orucuna niyet eden İstanbullular, saat 20.05'de okunacak akşam ezanı ile birlikte iftarını yaparak orucunu açacak. Diyanet imsakiyesinde, 29 Nisan 2020 İstanbul iftar saati 20.05 olarak belirlendi.

İSTANBUL İMSAKİYESİ- DİYANET 2020

GÜNTARİHİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
124.04.2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
225.04.2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
326.04.2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
427.04.2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
528.04.2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
629.04.2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
730.04.2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
801.05.2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
902.05.2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
1003.05.2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
1104.05.2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
1205.05.2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
1306.05.2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
1407.05.2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
1508.05.2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
1609.05.2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
1710.05.2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
1811.05.2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
1912.05.2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
2013.05.2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
2114.05.2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
2215.05.2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
2316.05.2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
2417.05.2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
2518.05.2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
2619.05.2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07

Kadir Gecesi

2720.05.2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
2821.05.2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
2922.05.2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
3023.05.2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:13

 

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