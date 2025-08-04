İstanbul için zaman tüneli zamanı

'Medeniyetlerin Mirası', UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ülkemizin evrensel değere sahip varlıklarını görünür kılmak; Geçici Liste'deki miraslarımızın ise uluslararası düzeyde tanınmasına ve kalıcı olarak tescillenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş çok katmanlı bir sanat projesi olarak hayata geçirildi.

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Topraklarımızdaki kadim tarihin önemli yapı ve bölgelerini dijital sanatla birleştiren bu serginin ilk etabında, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan İstanbul, Nevşehir, Gaziantep, Çanakkale ve Mardin'in kültürel belleği, dijital sanat aracılığıyla çağdaş bir görsel dile kavuşuyor. Ressam Kadir Akyol’un özgün yorumlarıyla her şehir, kendine özgü bir tarihî figürün portresiyle temsil ediliyor; bu portrelerin iç katmanlarında ise o şehre ait UNESCO listelerinde bulunan dönem yapıları, doğal varlıklar, somut olmayan kültürel değerler, hikâyeler, ve destanlar resmediliyor.

ZAMAN TÜNELİ Ressam Kadir Akyol, Fatih Sultan Mehmet’in siluetinde Ayasofya’nın kubbesinden Topkapı Sarayı’nın avlusuna uzanan bir zaman tüneli kuruyor; Truva Atı'nın gövdesinden İlyada’nın mitlerine ve Çanakkale Savaşları’nın izlerine dek uzanan bir anlatı diliyle çalışıyor.

III. Tiglat-Pileser’in portresinde Asur’dan günümüze uzanan çok katmanlı hafıza yapıları canlanıyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar" fikri vücut buluyor. Zeugma’nın sessiz mozaiklerinde ise geçmiş, bugüne fısıldıyor. Her bir eserin içinde, taşlara gizlenmiş bir şiir, renklere kazınmış bir medeniyet saklı. Yerel dokuma teknikleri ve geleneksel motiflerle zenginleşen yüzeyler, izleyiciyi hem görsel hem de duyusal bir kültürel yolculuğa davet ediyor.

DİJİTAL BİR DENEYİME DÖNÜŞÜYOR Öncelikle topraklarımızdaki sonrasında insanlık tarihine iz bırakan tüm coğrafyalardaki miraslar, yeni ve yaratıcı formlarla yeniden yorumlanarak yapay zekâ destekli videolarla buluşuyor. Bu sayede tarihsel anlatım, dijital bir deneyime dönüşüyor; izleyiciler ise geçmişi yalnızca görmekle kalmayıp, bugünün alışkanlıklarıyla deneyimleyerek daha derinden hissetmeye davet ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi, Türkiye Kültür Yolları Festivalleri kapsamında gerçekleştirilmek üzere UNESCO Sivil Toplum Kuruluşları 2025 adayı olan İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen 'Medeniyetlerin Mirası' projesi, 2026 itibariyle dünyanın farklı merkezlerinde sergilenerek Türkiye’nin tanıtımı adına önemli bir misyon üstlenecektir.