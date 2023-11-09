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        Haberler Gündem Çevre İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!

        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kentte dün gece ve bu sabah yağan yağmura rağmen, 9 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 16.83 olan doluluk oranı, 9 Kasım itibariyle yüzde 16.77 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:26
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        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Dün özellikle gece saatlerinde başlayan sağanak sabah da devam etti ancak barajların doluluk oranında artış olmadı. Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

        BARAJ DOLULUK ORANI: YÜZDE 16.77

        Mega kentte barajların doluluk oranı; dün itibariyle yüzde 16.83 olarak ölçülmüştü. Bu sabah yapılan son ölçümde ise bu oran düşerek yüzde 16.77'ye geriledi.

        HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

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        Meteoroloji'den alınan son verilere göre hafta sonu ve pazartesi günü de İstanbul'da sağanak bekleniyor.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Öte yandan yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda dikkatli olması uyarısında bulundu.

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        #baraj doluluk
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