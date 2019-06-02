02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma ardından İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı.
Bayram tatili için İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e seyahat eden 10 milyonuncu yolcu olan Esra Yeşilöz için kontuvarda bilet işlemlerini tamamladığı sırada İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından tören düzenlendi.
Yeşilöz, bilet işlemi yaparken bando ekibinin müzik çalmasıyla sürprizin farkına vardı. Konfeti eşliğinde çiçek verilen Yeşilöz'e 10 milyonuncu yolcu olduğunu gösteren bir döviz takdim edildi.
Seyahat etmek için havalimanına gelen çok sayıda yolcu da bando ekibinin çaldığı eserlere eşlik etti.
Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Esra Yeşilöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayram tatili için Kuşadası'na gideceğini söyledi.
Yapılan sürprizden dolayı İGA yetkililerine teşekkür eden Yeşilöz, "Aslında çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Açıkçası anlayamadım. Birden oldu her şey. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.
Büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar toplam 26 bin 280 uçuşla 4 milyon 501 bin 615 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.
Toplam yolcuların 2 milyon 281 bin 604’ünü gelen, 2 milyon 220 bin 11’ini ise giden yolcu oluşturdu. 1-30 Mayıs tarihleri arasında ise 35 bin 696 uçuşla, 5 milyon 228 bin 447 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştirdi. Bu yolcuların 2 milyon 591 bin 190’ını gelen, 2 milyon 637 bin 257'sini ise gidenler oluşturdu.
İstanbul Havalimanı'nda 1-2 Haziran tarihlerinde ise giden ve gelen yolcu olmak üzere toplam 480 bin yolcu ile 10 milyon yolcuya ulaşıldı.
Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.
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