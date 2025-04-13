İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak inebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda mevcut pistlerin kullanımını en verimli hale getirecek “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları” uygulamasının 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da başlayacağını açıkladı.

Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu’nun eş zamanlı olarak üç uçağın iniş yapmasına ve üç uçağın kalkış yapmasına olanak sağlayan bir operasyon olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu sistem ile İstanbul Havalimanı’na aynı anda üç uçak iniş yapabilecek. Üç uçak da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanıyor. Avrupa’da ise bu uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye olacak” dedi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Bakan Uraloğlu, “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı’nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, projenin çalışmalarına 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Eurocontrol tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Uraloğlu, “Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava Trafik Kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi.” bilgisini verdi. Uraloğlu, uygulamanın başlamasıyla İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’daki konumunun daha da güçleneceğini belirtti. EUROCONTROL 26 Mart 2025 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre 17 Mart – 23 Mart 2025 dönemi hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı’nda günlük ortalama bin 326 uçuş gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız yıllardır Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunda.” dedi