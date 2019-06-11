11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
31 Mayıs günü mesainin bitimiyle birlikte başlayan ve 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun ilgi göstermişti. Ek seferin yanı sıra yolcu doluluk oranlarında da ciddi artışların yaşandığı İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu rekoru da kırılmıştı.
Bayram tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve uçuşlara ilişkin istatistiklerde netlik kazandı. Verileri İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu.
1 milyon 776 bin yolcu kullandı
İGA CEO’su Kadri Samsunlu İstanbul Havalianı’ndaki bayram verilerine ilişin yaptığı paylaşımda, “31 Mayıs - 9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; @igairport’ta 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da, daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı’nı 31 Mayıs- 9 Haziran tarihlerinde 6 bin 121’i gelen, 6 bin 83’ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçak kullandı. Yine aynı dönemde 898 bin 721’i gelen, 878 bin 244’ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcu İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etti. Toplamda ise 1 milyon 289 bin 220 bagaj işlem gördü.
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