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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı, günlük 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:09
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        İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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