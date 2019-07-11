İstanbul'da dün bölgesel olarak hafif şekilde başlayan yağışlı hava bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ediyor. Uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşarken, sabah saatlerinde kayganlaşan yollar nedeniyle birçok küçük kaza meydana geldi. İşte Meteoroloji'nin son verilerine göre 11 Temmuz İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU - YAĞMUR NE ZAMAN DURUR?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre dünden bu yana devam eden ancak sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağışlı hava tüm gün sürecek. Yağmurun saat 18.00 itibari ile etkisini yitirmesi bekleniyor. Yağış, İstanbul'da hava sıcaklığını da hissedilir şekilde düşürdü. Termometreler bugün 24 dereceyi gösteriyor.

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) PERŞEMBE 09.00 - 12.00 24 24 90 24 39 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 25 25 80 28 47 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 24 24 75 23 46 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 23 23 79 16 38 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 21 21 87 13 25

HAFTASONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yağmur bu akşamdan itibaren İstanbul'u terk edecek ve hava sıcaklığı da adım adım yükselerek 27 - 29 derece arasını bulacak. Ancak Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi için de yağmur uyarısında bulunuyor.