Kar geliyor! Uzman isim tarih verdi

İstanbul'da kar yağışı dün akşam saatleri itibariyle etkisini kaybetti. Ancak yeni bir soğuk hava dalgası için uzman isimlerden son tahminler geldi. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Merak edenler için güncel hava durumu tahminlerini haberimizde derledik.
KAR İSTANBUL'U TERK EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi. Macit, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin şunları söyledi:
"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.
İSTANBUL'A HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR
İstanbul'da kar yağışı etkisini yitiriken Cumartesi günü etkili olacak soğuk hava dalgasının İstanbul'da kar yağışına neden olması beklenmiyor. Bununla birlikte İstnabul'da hafta sonu sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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