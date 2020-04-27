İstanbul haftaya sakin başladı

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan arası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde, vatandaşlar çoğunlukla "evde kal" çağrılarına uydu.
Sahil ve parklarda az sayıda insan bulunurken, bazı vatandaşlar spor yaptı. Sahil şeridi martı, kedi ve köpeklere ev sahipliği yaparken, denizde yunusların kıyıya yakın yüzdüğü görüldü.
Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kağıthane'de, trafik ve yaya yoğunluğu, önceki haftaya oranla arttı. Bazı market ve banka şubelerine gidenler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeri alındı.
Toplu taşıma araçlarında da tedbirlere uyulduğu gözlendi.
Fatih ve Eyüp'te meydanlar ile tarihi mekanlarda sessizlik hakim olurken, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Ayasofya çevresinde polis ekipleri çalışma yaptı.
Anadolu Yakası'nda da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk gün durgun başladı.
Üsküdar'daki Ahmediye Mahallesi'nde marketlerin önlerinde sıra oluşurken, vatandaşlar kurallara uygun şekilde tek tek içeri girdi.
Bağdat Caddesi'nde de bir grup vatandaş yürüyüş yaptı.
,Ali Cevahir Aktürk,Halis Akyıldız,Ayşe Nur Akçelik
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