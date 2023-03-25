INFINITY POOL



Babası David Cronenberg’in öncülüğünü yaptığı biyolojik korku türünde filmler çeken Brandon Cronenberg’in 2012’de çektiği ‘Antiviral’ pek beğenilmemiş ve çok ses getirmemişti. 2020 tarihli ‘Possessor’ ise birçok soruşturmada, vizyona girdiği yılın en iyi korku filmlerinden biri olarak gösterildi. Başrollerinde Alexander Skarsgård ve Mia Goth’un oynadığı ‘Infinity Pool’ ise dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nin en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Senaryosunu da Brandon Cronenberg’in yazdığı film, James ile Em Foster çiftinin tatil yapmaya geldikleri adada yaşadıkları tuhaf ve gizemli olayları anlatıyor. Başlangıçta her şey mükemmeldir. Fakat tanıştıkları esrarengiz kadın ve başlarına gelen kaza sonrasında tatilleri dehşet dolu bir deneyime dönüşür. Genel beğeni kriterlerine pek uymayan ve seyri zor filmleri bir araya getiren Mayınlı Bölge bölümünde gösterildiğinin altını çizelim. Festival bülteninde cinsellik/şiddet içeren sahnelerin yanı sıra ışık efektlerinin de bazı seyirciler için rahatsız edici olabileceği belirtiliyor.