HIRÇIN
(Scrapper)
Bu yıl Sundance Film Festivali’nde ‘Dünya Sineması Dram’ bölümünde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ‘Hırçın’, yönetmenliğe 15 yaşında yaşadığı mahalledeki rap’çilerin sıfır bütçeli video kliplerini çekerek başlayan 1994 doğumlu Charlotte Regan’ın ilk uzun konulu filmi. Senaryoyu da yazan Regan’ın ana karakteri, 12 yaşındaki özgür ruhlu kız çocuğu Georgie... Annesinin ölümünün ardından Georgie, Londra’daki evlerinde tek başına kendi hayal dünyasında yaşar. Arkadaşı Ali’nin varlığıyla kendini yalnız hissetmez, kimseye ihtiyaç duymadığını düşünür. Aniden babası olduğunu iddia eden tanımadığı bir adam ortaya çıkar ve onu gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Festivalin açılış filmi olan ‘Hırçın’, basın bülteninde ‘canlı, sıcak, neşeli, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi’ olarak tanımlanıyor.