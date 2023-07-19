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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası vefat etti

        İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası vefat etti

        İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş 91 yaşında hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:07
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        İstanbul Emniyet Müdürü'nün acı günü
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        İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş vefat etti.

        Koç Üniversitesi Hastanesinde bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Mustafa Aktaş, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

        Aktaş'ın cenazesi bugün İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığına defnedilecek.

        #Zafer Aktaş
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