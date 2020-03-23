Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da alışveriş merkezlerinin tavsiye kararı üzerine kapatmaları arından Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinin biri olan tarihi Mısır Çarşısı da kapatıldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, önlem amacıyla esnaf dükkanını açmadığı görülürken tarihi çarşının ana giriş kapılarına kilit vuruldu.

KAPALI ÇARŞI HENÜZ KAPATILMADI

İstanbul'un bir diğer tarihi alışveriş merkezlerinden olan Beyazıt'taki Kapalı Çarşı henüz kapatılmadı. Kapalı Çarşı'nın da geçici olarak kapatılacağı gelen bilgiler arasında...