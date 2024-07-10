İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı

Bayrağın bağımsızlık sembolü olduğunu anlatan Turunç, şunları kaydetti:

"Bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüz binlerce ecdadımız canını seve seve verdi. Bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi bu topraklarda yine bayrağımıza uzanan elleri kıracak iradede ve şuurda milyonlarca insanımız var. Dolayısıyla kimse tevessül edip bu bayrağa, sevgiyle ve muhabbetle bakmanın ötesinde başka bir gözle bakmasın. Yoksa görme duygusunu, görme organını kaybeder, maalesef bundan sonra da bir daha göremez. Tekrar ifade ediyorum ki bayrağımızın özgürlük adına topraklarımızda ve göklerde dalgalanması, yaşama sevinci ve bu topraklara bağlılığımızı arttıracak."