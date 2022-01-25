İstanbul'da trafik felç oldu. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yollar kilitlendi. D-100 (E-5) TEM, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana arterler ve Mahmutbey Gişeler ve Hadımköy gibi kilit noktalarda binlerce araç mahsur kaldı. Peki, İstanbul'da yollar açıldı mı? İstanbul trafik haritası son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

İSTANBUL'DA YOLLAR AÇILDI MI?

İstanbul'da sabah saatleri itibariyle en az 12 saatlik mağduriyetin ardından trafik açılmaya başladı. Ancak yeni sorun ise gece boyu süren soğuk hava nedeniyle yollarda don meydana geldi. Don nedeniyle 12 saatten fazla süredir kontak kapatan araçlar adım adım da olsa hareket etmeye başladı.

Saat 08.00 itibariyle İBB trafik haritasında trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak görülürken duran yollar bordo renkle net bir şekilde ayırt ediliyor.

İSTANBUL TRAFİK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

YASAK GELDİ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."