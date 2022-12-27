İstanbul'da yılbaşında nereye gitsek?

SWISSOTEL THE BOSPHORUS

İstanbul’un ve boğaz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz Swissôtel The Bosphorus'un Sabrosa, Madhu’s, Chalet, Gabbro gibi farklı konseptli mekanlarında yılbaşı programları gerçekleşecek. Sabrosa'da Peru, Türk ve Nikkei mutfaklarından oluşan açık büfenin yanında Café Cubana orkestrası yılbaşı gecesine özel sahne alacak. Hint restoranı Madhu’s alternatif lezzetler sunduğu menüsünün yanı sıra geceye özel hazırlanan şovları ve DJ performanslarıyla lezzet ve eğlence dolu bir yıl sunuyor. Gabbro’da yılbaşı akşamına özel Purple Hand Band sahne alıyor. Alplerin ruhunu yansıtan 120 yıllık bir dağ evi olan Chalet’te yılbaşı akşamına özel hazırlanmış bir menu ve DJ performanları geceye eşlik ediyor.