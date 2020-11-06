Köprü girişinde araçları durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında ekipler, yolcular ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, denetimlerde kurallara uyan sürücülere ve yolculara teşekkür etti.

Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.