        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da yaya tramvayın altında kaldı

        İstanbul'da yolun karşısına geçen yaya tramvayın altında kaldı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:07
        İstanbul'da yaya tramvayın altında kaldı
        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yayaya tramvay çarptı.

        Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

        Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        #istanbul haberleri
        #tramvay
