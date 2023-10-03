İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
İstanbul'da, okuldan çıkan öğrenciler yolun karşısına geçerken ters yönden gelen bir araç çocuklardan birine çarptı. Sürücü çarptığı çocuğa yardım etmek için araçtan indi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Geri geri kayan aracın el frenini koşarak başka bir öğrenci çekti ve aracın başka yaya ya da araca çarpmasını önledi. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıkan 4 arkadaş evlerine doğru yola çıktı.
ARAÇ ÇOCUKLARDAN BİRİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre çocuklar yolun karşısına geçtikleri sırada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü içlerinden birine çarptı.
SÜRÜCÜ YARDIMA KOŞTU
Otomobilin çarptığı 11 yaşlarındaki çocuk hafif yaralanırken, sürücü araçtan inerek öğrencinin yardımına koştu.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye doğru kaymaya başladı.
ÇOCUK KOŞUP EL FRENİNİ ÇEKTİ
Durumu fark eden başka bir öğrenci koşarak otomobilin el frenini çekerek aracı durdurdu. Öğrencinin refleksi sayesinde başka bir kazanın yaşanması önlenirken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.