İstanbul Valisi Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

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İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti.

Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

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"SALI GÜNÜNDEN BU YANA ŞEHRİMİZDE TOPLAM 139 YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ"

Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaşın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirten Gül, "Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

"KAR YAĞIŞININ GENELLİKLE İSTANBUL'UN AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR"

Gül, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre, il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların, İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olduğunu ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

"8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU BULUNAN KADIN PERSONEL DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

REKLAM Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." "VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASINI BEKLİYORUZ" Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi. Eğitime kar engeli! Haberi Görüntüle