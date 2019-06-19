İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Yağan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de minibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan minibüs ardından devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, minibüsünü sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.

TEM Hasdal yan yolda biriken yağmur suları nedeniyle de araçlar mahsur kaldı. Su birikintisinden geçmeye çalışan bazı araçlar arıza yaptı. Olay yerine gele itfaiye ekiplerinin İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.

BEYOĞLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevgin Kulaç'ın kullandığı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyonet yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana dubalar koyarak önlem aldı.